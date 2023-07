Découverte de l’orgue de l’église Saint-Laurent et travail du facteur d’orgue Église Saint-Laurent Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire Découverte de l’orgue de l’église Saint-Laurent et travail du facteur d’orgue Église Saint-Laurent Le Creusot, 17 septembre 2023, Le Creusot. Découverte de l’orgue de l’église Saint-Laurent et travail du facteur d’orgue Dimanche 17 septembre, 14h30 Église Saint-Laurent Entrée libre Les membres de l’association Orguissimo seront heureux de présenter aux visiteurs l’orgue de l’église Saint-Laurent, inauguré en juin 2022.

Arrivé de Neheim en Allemagne, cet orgue, œuvre de Paul Ott, date de 1972.

Il a été installé dans son nouvel écrin et magnifiquement harmonisé par le facteur d’orgue Denis Marconnet. Son travail sera mis en valeur, en lien avec la thématique « Patrimoine Vivant » de ces Journées européennes du patrimoine. Église Saint-Laurent Rue Jean Jaurès, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

