Lalanne-Arqué Concert de musique Renaissance Église Saint-Laurent Lalanne-Arqué, 17 septembre 2023, Lalanne-Arqué. Concert de musique Renaissance Dimanche 17 septembre, 16h30 Église Saint-Laurent Participation au panier. Entrée libre. Venez assister à un concert de musique Renaissance. Église Saint-Laurent Bourg, 32140 Lalanne-Arqué Lalanne-Arqué 32140 Gers Occitanie 05 62 66 12 22 L’église Saint-Laurent est un édifice du XVe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

