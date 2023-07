Ouverture à la visite de l’église Saint-Laurent et Saint-Aignan Église Saint-Laurent et Saint-Aignan Mérinville Catégories d’Évènement: Loiret

Mérinville Ouverture à la visite de l’église Saint-Laurent et Saint-Aignan Église Saint-Laurent et Saint-Aignan Mérinville, 16 septembre 2023, Mérinville. Ouverture à la visite de l’église Saint-Laurent et Saint-Aignan Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Laurent et Saint-Aignan Venez faire une halte à Mérinville et découvrir une charmante petite église du Gâtinais, dont plusieurs éléments sont protégés au titre des Monuments historiques et qui revit grâce à l’implication des habitants du village… Église Saint-Laurent et Saint-Aignan 45210 Mérinville Mérinville 45210 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Georges THOUVENOT, dessin tiré de « Les églises du Gâtinais » (en collaboration avec France THOUVENOT), 1971 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Mérinville Autres Lieu Église Saint-Laurent et Saint-Aignan Adresse 45210 Mérinville Ville Mérinville Departement Loiret Lieu Ville Église Saint-Laurent et Saint-Aignan Mérinville

Église Saint-Laurent et Saint-Aignan Mérinville Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merinville/