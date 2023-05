Visite de l’église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, 17 septembre 2023, Beaumont-sur-Oise.

Visite libre de l’église avec possibilité de commentaires sur les lieux par les membres du Cercle beaumontois du Patrimoine.

Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise Place Monseigneur Gosselin 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France https://www.facebook.com/Cerclebeaumontoisdupatrimoine L’église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise est une église paroissiale des XIIe et XIIIe siècles, au plan basilical à cinq vaisseaux, sur le modèle de la cathédrale de Bourges, mais avec un chevet plat. Le chantier a commencé sous les comtes de Beaumont et est resté inachevé au XIIIe siècle, ce qui explique que la voûte à croisées d’ogives de la nef ne date que du XIXe siècle. L’église présente des chapiteaux gothiques d’une qualité exceptionnelle qui la rapproche de Notre-Dame de Paris. Le clocher, édifié au cours du XVIe siècle, est une haute tour couronnée par un dôme à la foisonnante sculpture de la Renaissance avec tout un vocabulaire rappelant les châteaux d’Écouen ou de Fontainebleau. Elle peut être comparée aux tours-clochers de Pontoise, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. Parkings à proximité, accès par les escaliers de la rue Basse de la Vallée ou par la place Monseigneur Gosselin. 15min à pieds depuis la gare de Persan-Beaumont.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

