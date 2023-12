Concert de l’Harmonie de Cambo-les-Bains Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques Concert de l’Harmonie de Cambo-les-Bains Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains, 1 décembre 2023, Cambo-les-Bains. Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques Après la messe de 18h..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Église Saint-Laurent

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After 6pm mass. Después de la misa de las 18h. Nach der 18-Uhr-Messe Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cambo les Bains Détails Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Église Saint-Laurent Adresse Église Saint-Laurent Ville Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains latitude longitude 43.3628368;-1.4033064

Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambo-les-bains/