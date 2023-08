JEP : Eglise Saint-Laumer Eglise Saint Laumer Le Pas-Saint-l’Homer, 16 septembre 2023, Le Pas-Saint-l'Homer.

Le Pas-Saint-l’Homer,Orne

Visite libre de l’église Saint-Laumer.

La lointaine origine de l’église Saint-Laumer est rappelée par son abside en hémicycle, dissimulée sous un crépi. Débordant de la sacristie, une pierre affleurante porte à l’intérieur, selon la légende, l’empreinte du « pas » de Saint Laumer. Jusqu’au milieu du XIXe s., l’église n’était qu’une modeste chapelle, le chœur actuel. Entre 1852 et 1854, sa nef a été agrandie et rehaussée, et la flèche de son petit clocher a fait place à une haute tour carrées, soigneusement appareillée en silex et « grisons » .

A l’intérieur :

– au maître –autel : retable en bois polychrome (XVIIe-XVIIIe s).avec panneau peint et statue de saint Laumer.

– au sud du maître-autel : bâton de procession avec statuette de saint Laumer

– vitraux du chœur (1905) relatant la vie de saint Laumer.

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint Laumer

Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie



Free tour of Saint-Laumer church.

The distant origins of the Saint-Laumer church are recalled by its hemicycle apse, hidden beneath a plasterwork. A stone protruding from the sacristy is said to bear the footprint of Saint Laumer. Until the mid-19th century, the church was a modest chapel, the present choir. Between 1852 and 1854, the nave was enlarged and raised, and the spire of the small bell tower was replaced by a tall, square tower, carefully dressed in flint and « grisons ».

Inside :

– main altar: polychrome wooden altarpiece (17th-18th c.) with painted panel and statue of Saint Laumer.

– south of main altar: processional staff with statue of Saint Laumer

– choir windows (1905) depicting the life of Saint Laumer

Visite la iglesia de Saint-Laumer.

Los orígenes lejanos de la iglesia de Saint-Laumer se recuerdan por su ábside semicircular, oculto bajo un revoco. Según la leyenda, una piedra que sobresale de la sacristía lleva la huella de San Laumer. Hasta mediados del siglo XIX, la iglesia no era más que una modesta capilla, el coro actual. Entre 1852 y 1854, la nave fue ampliada y elevada, y la aguja de su pequeño campanario fue sustituida por una alta torre cuadrada, cuidadosamente revestida de sílex y « grisons ».

Interior de la iglesia :

– altar mayor: retablo de madera policromada (s. XVII-XVIII) con tabla pintada y estatua de San Laumer.

– al sur del altar mayor: báculo procesional con estatua de San Laumer

– vidrieras en el coro (1905) que representan la vida de San Laumer

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Laumer.

Die halbkreisförmige Apsis der Kirche Saint-Laumer, die unter einem Putz verborgen ist, erinnert an ihren weit zurückreichenden Ursprung. Ein aus der Sakristei herausragender Stein trägt im Inneren der Legende nach den Abdruck des « Fußabdrucks » des Heiligen Laumer. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war die Kirche nur eine bescheidene Kapelle, der heutige Chor. Zwischen 1852 und 1854 wurde das Kirchenschiff vergrößert und erhöht, und die Spitze des kleinen Glockenturms wurde durch einen hohen quadratischen Turm ersetzt, der sorgfältig aus Feuerstein und Grauwacke gebaut wurde.

Im Inneren:

– hauptaltar: Altaraufsatz aus polychromem Holz (17.-18. Jh.) mit bemalter Tafel und Statue des Heiligen Laumer.

– südlich des Hauptaltars: Prozessionsstab mit Statuette des Heiligen Laumer

– chorfenster (1905), die das Leben des Heiligen Laumer erzählen

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme