Visite libre de l’église Saint-Laumer Eglise Saint-Laumer Le Pas-Saint-l’Homer, 16 septembre 2023, Le Pas-Saint-l'Homer.

La lointaine origine de l’église Saint-Laumer est rappelée par son abside en hémicycle, dissimulée sous un crépi. Débordant de la sacristie, une pierre affleurante porte à l’intérieur, selon la légende, l’empreinte du « pas » de Saint Laumer. Jusqu’au milieu du XIXe s., l’église n’était qu’une modeste chapelle, le chœur actuel. Entre 1852 et 1854, sa nef a été agrandie et rehaussée, et la flèche de son petit clocher a fait place à une haute tour carrées, soigneusement appareillée en silex et « grisons » .

A l’intérieur :

– au maître –autel : retable en bois polychrome (XVIIe-XVIIIe s).avec panneau peint et statue de saint Laumer.

– au sud du maître-autel : bâton de procession avec statuette de saint Laume

– vitraux du chœur (1905) relatant la vie de saint Laumer.

Eglise Saint-Laumer 61290 Le Pas Saint L'Homer

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

C Weber