Concert de Noel Ensemble Vocal Arpèges Eglise Saint Lambert Sauzet, 16 décembre 2023 20:30, Sauzet.

Sauzet,Drôme

L’Ensemble Vocal Arpège vous accueille sous la direction de Blaise Deshayes à venir écouter sa chorale..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Eglise Saint Lambert Porte de l’église

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Ensemble Vocal Arpège, under the direction of Blaise Deshayes, welcomes you to listen to its choir.

El Ensemble Vocal Arpège, dirigido por Blaise Deshayes, le invita a venir a escuchar a su coro.

Das Ensemble Vocal Arpège heißt Sie unter der Leitung von Blaise Deshayes herzlich willkommen, seinem Chor zuzuhören.

