Rencontre paroissiale autour de la lettre pastorale de Mgr Laurent Ulrich Église Saint-Lambert de Vaugirard, 24 janvier 2023, Paris. Rencontre paroissiale autour de la lettre pastorale de Mgr Laurent Ulrich Mardi 24 janvier, 20h30 Église Saint-Lambert de Vaugirard A l’occasion de la diffusion de la dernière lettre pastorale de l’archevêque, nous proposons à tous les paroissiens de prendre un temps autour de ce document. Église Saint-Lambert de Vaugirard 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le mardi 24 janvier 2023 à 20h30 au 117 rue Blomet, salle du sous-sol

La version papier de la lettre a été distribuée mi-décembre. Une version numérique existe sur le site de la paroisse et sur le site du diocèse. Une version papier sera à votre disposition le soir même.

Lieu Église Saint-Lambert de Vaugirard Adresse 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Ville Paris

