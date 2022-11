Saint Lambert en fête Église Saint-Lambert de Vaugirard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Saint Lambert en fête Église Saint-Lambert de Vaugirard, 19 novembre 2022, Paris. Saint Lambert en fête 19 et 20 novembre Église Saint-Lambert de Vaugirard 18, 19 et 20 novembre Église Saint-Lambert de Vaugirard 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Pendant les trois jours, profitez :

• Du salon de thé mondialement réputé !

• Des stands : brocante, épicerie fine, jeux et livres d’occasion, minéraux et fossiles Samedi 19 novembre

• 15h30 : Vente aux enchères

• 16h30 : Chorale des enfants «Musiques de films »

• 17h : Conférence « Chercheur de cailloux en montagne »

• 17h30 : Grand loto Paroissial

• 17h30 : débat “quel sens a le travail aujourd’hui ? ( étudiants et jeunes professionnels)

• 18h30 : Karaoké Géant Dimanche 20 novembre

• 12h : Apéritif

• 12h30 : Déjeuner. (sur inscription)

• 14h : Spectacle de magie

• 14h30 : « Prier en famille » dédicace par le Père Augustin Bourgue

• Après-midi : Animations pour enfants par nos scouts

• 15h : Grand Quizz de Saint Lambert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T15:30:00+01:00

2022-11-20T16:30:00+01:00

