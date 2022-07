Découvrez cette église romane attenante à un logis épiscopal disparu Église Saint-Just Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour

Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église Saint-Just a été récemment restaurée ! Cet édifice en partie de style roman (abside et chœur) a été remanié, notamment aux XVIe et XIXe siècles. Église Saint-Just Bourg, 47340 Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

09 64 41 87 73 https://www.grand-villeneuvois.fr L’église romane, remaniée et agrandie au XVe siècle, était attenante à la résidence des évêques d’Agen. Le clocher a été transformé en tour de défense pendant les guerres de Religion. Les voûtes de l’église, partiellement remaniées au cours des années 1880, se sont effondrées en 1971.

