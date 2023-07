Vox Populi Révolution Française Eglise Saint Julien Tursac, 27 juillet 2023, Tursac.

Tursac,Dordogne

Avec Vox Populi, laissez-vous entrainer par un personnage historique de la Révolution française !.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Eglise Saint Julien Place de l’église

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Vox Populi, let yourself be carried away by a historical figure from the French Revolution!

Con Vox Populi, ¡déjese llevar por una figura histórica de la Revolución Francesa!

Lassen Sie sich mit Vox Populi von einer historischen Persönlichkeit der Französischen Revolution in den Bann ziehen!

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère