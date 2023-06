Visite libre Eglise Saint-Julien de Tournon-sur-Rhône Eglise Saint-Julien Tournon-sur-Rhône, 16 septembre 2023, Tournon-sur-Rhône.

Eglise Saint-Julien 5 Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Probablement édifiée à l’emplacement d’un temple romain puis d’une église romane dont il ne reste que la base du clocher, l’Église Saint Julien représente un des rares témoignages de l’architecture gothique religieuse du nord de l’Ardèche. Consacrée collégiale le 16 juin 1316 par l’évêque de Valence, Guillaume II de Roussillon, elle est remaniée jusqu’au début du XVIe siècle et subit les épisodes des Guerres de Religion et de la Révolution. L’édifice est construit selon un plan basilical à plusieurs chapelles latérales.Sa situation originale au bord du Rhône et au pied du château féodal rendu célèbre par le cardinal de Tournon (1489-1562), ministre de François Ier, fondateur du collège en 1536 et grand mécène, lui confère un caractère remarquable.

Parmi les chefs-d’œuvre de cette église, les peintures murales de la chapelle du Saint Sépulcre aujourd’hui dédiée aux Pénitents (5,80mx6m), située dans la partie la plus ancienne de l’édifice, est fondée par le marchand Thomas Arnier à la fin du Moyen Age. Ces décors réalisés à la détrempe représentent les différentes scènes de la Passion du Christ sur l’ensemble de la chapelle de la voûte à croisée d’ogives aux murs. Elles offrent une grande variété de couleurs, un traitement expressif et réaliste des corps et des modelés. L’iconographie est saisissante et symbolique. La Crucifixion est la partie la mieux conservée et la plus grandiose grâce à sa composition, à la multiplicité des personnages et à ces scènes de l’Évangile qui se succèdent. On y admire le thème de l’Humanité souffrante aidant le Christ à porter la Croix inspiré du poème du roi René D’Anjou.

Un érudit les a rapprochées de l’œuvre du peintre flamand, Juste le Gand. Le style est proche du cimetière de Crépol et de la flagellation d’Embrun. Classées en 1922, les premières restaurations de ces peintures n’ont pas permis d’endiguer leur effacement progressif.

La chapelle des morts de cette église a accueilli de 1536 à 1547 le corps du Dauphin François. Parking gratuit Quai Farconnet

