Eglise Saint-Julien, le vendredi 1 juillet à 21:00

Nuit des églises , —————— inauguration de l’exposition de photos grand format des peintures murales en Puisaye ; ————————————————————————————– concert orgue et voix , Mr et Me Taffoiry —————————————–

entrée libre

Au cours de cette nuit , concert orgue et voix , vernissage exposition peintures murales Eglise Saint-Julien 89520 Thury Thury Yonne

2022-07-01T21:00:00 2022-07-01T22:30:00

