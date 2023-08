Visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury Église Saint-Julien Thury, 17 septembre 2023, Thury.

Visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Julien Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury. Découvrez son architecture remarquable des XVe et XVIe siècles, ses vitraux historiés à l’intérieur, son portail et sa tour l’extérieur, le très rare Arbre de Jessé à double branche et son trésor. Vous pourrez également accéder à la tour, au collections archéologiques, aux cloches et à la terrasse panoramique.

Église Saint-Julien Place de l’Église 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 89 30 69 46 http://thury89.fr Venez découvrir cette église du XVe siècle, son portail remarquable, son trésor et sa tour panoramique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Michel Mourot