Exposition « Le chemin de croix »

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une exposition exceptionnelle de peinture sur verre de Claire Marin sur le thème du chemin de croix. Des commentaires en écriture hébraïque sont présentés sous la charpente du XIIe siècle.

Église Saint-Julien
Place de l'Église 89520 Thury
Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir cette église du XVe siècle, son portail remarquable, son trésor et sa tour panoramique.

16 et 17 septembre 2023, 14h00-18h00

