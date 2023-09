Concert Église Saint-Julien Saulcet, 23 septembre 2023, Saulcet.

Saulcet,Allier

Saulcet Patrimoines vous propose un concert Chœur Au Joly Bois au profit de la restauration des décors peints..

2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Église Saint-Julien

Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saulcet Patrimoines invites you to a Ch?ur Au Joly Bois concert to raise funds for the restoration of the painted decor.

Saulcet Patrimoines organiza un concierto Ch?ur Au Joly Bois a beneficio de la restauración de las decoraciones pintadas.

Saulcet Patrimoines lädt Sie zu einem Konzert Ch?ur Au Joly Bois zugunsten der Restaurierung der gemalten Dekorationen ein.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme Val de Sioule