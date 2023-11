Chantons Noël Eglise Saint-Julien-Molhesabate, 17 décembre 2023, Saint-Julien-Molhesabate.

Saint-Julien-Molhesabate,Haute-Loire

Animation musicale par quelques choristes de Méli Mélodie

16h30 à l’église

Venez nombreux, petits et grands chanter avec nous.

Entrée gratuite.

Eglise

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Musical entertainment by a number of Méli Mélodie choristers

4:30 pm at the church

Come and sing with us, young and old.

Free admission

Animación musical a cargo de algunos coristas de Méli Mélodie

16.30 h en la iglesia

Venid todos, jóvenes y mayores, a cantar con nosotros.

Entrada gratuita

Musikalische Unterhaltung durch einige Chorsänger von Méli Mélodie

16:30 Uhr in der Kirche

Kommen Sie zahlreich, Groß und Klein, um mit uns zu singen.

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon