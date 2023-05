Ouverture d’une église du XIIe siècle avec visite commentée Église Saint-Julien, 16 septembre 2023, Fresselines.

Édifiée au XIIe siècle par les moines cisterciens de l’abbaye d’Aubepierre à Measnes, l’église fut remaniée au XVe siècle. Elle est consacrée à saint Julien de Brioude, dont la statue en pierre trône à l’intérieur de l’église.

Son clocher, de forme originale, bien qu’assez usitée au XVe siècle, se compose d’un beffroi carré avec couverture arrondie, surmontée d’une tourelle et d’un clocheton couverts en bardeaux.

L’intérieur comporte des éléments anciens, tels les objets liturgiques composant le « trésor » et des créations contemporaines : deux sculptures en bois d’Anna Quincaud (1890-1984). Sculptrice dont la famille est originaire de Lafat (Creuse), elle fréquente l’école des Beaux-Arts de Paris, obtient le deuxième premier grand prix de Rome en sculpture de 1924, avant de s’embarquer pour l’Afrique orientale française, dont les influences se ressentiront dans ses oeuvres.

Trois vitraux modernes, réalisés par Didier Bourdeau, maitre verrier, particulièrement renommé dans le domaine de la conservation du patrimoine de l’art du vitrail sacré et civil en France et à l’étranger, évoquent les symboles de saint Julien et des maçons de la Creuse.

Le chevet de l’église est orné, à gauche, d’un buste en bronze de Claude Monet, érigé en 2019, pour célébrer son séjour à Fresselines du 6 mars au 19 mai 1889. Réalisé par Danièle Berthold, diplômée de l’école des Beaux-Arts de Metz, le buste représente le peintre à 49 ans, âge qu’il avait lors de son séjour fresselinois. Cette sculpture est le quatrième buste en plein air du maitre de l’impressionnisme. Il repose sur un piédestal en granite réalisé par Didier Fauguet, sculpteur sur pierre, Meilleur ouvrier de France.

À droite du chevet, un bas-relief d’Auguste Rodin, réalisé en 1906, rappelle l’amitié qui le lia à Claude Monet et Maurice Rollinat, poète installé à Fresselines de 1883 à 1903.

Église Saint-Julien, 23450 Fresselines

L’église se compose de trois travées, séparées par des arcs-doubleaux. La voûte entre chaque arc-doubleau est soutenue par des nervures croisées de style ogival.

La fenêtre du cœur, surmontée d’un tympan avec rosace est divisée en deux parties ornées de vitraux représentant saint Julien et sainte Madeleine.

L’église est consacrée à saint Julien de Brioude, dont la statue en pierre polychrome est située au dessus de la porte donnant sur la place.

