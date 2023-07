Découvrez cette église fortifiée, ainsi que le patrimoine historique de Terrats Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse Terrats Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Cette année encore, la mairie de Terrats ouvre ses portes et propose des visites guidées de l'église romane fortifiée de Saint-Julien et Sainte-Basilisse, ainsi que la découverte du patrimoine de Terrats, y compris l'ancienne pompe à incendie.

Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse
Place Saint-Vincent, 66300 Terrats
Terrats 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

L'église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Terrats est une église romane située à Terrats, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

