Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse – Salles d’Aude (11) Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Salles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Salles-d'Aude

Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse – Salles d’Aude (11) Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse, 2 juillet 2022, Salles-d'Aude. Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse – Salles d’Aude (11)

Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse, le samedi 2 juillet à 20:00 Entrée libre

Concert avec l’ensemble vocal “Le Choeur Sallois” de Salles d’Aude et le groupe “Gospel’s Eleven” de Gruissan. Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Salles d’Aude (11) Salles-d’Aude Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Salles-d'Aude Autres Lieu Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Adresse Salles d'Aude (11) Ville Salles-d'Aude lieuville Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Salles-d'Aude Departement Aude

Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Salles-d'Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-daude/

Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse – Salles d’Aude (11) Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse 2022-07-02 was last modified: by Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse – Salles d’Aude (11) Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse 2 juillet 2022 Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Balilisse Salles-d'Aude Salles-d'Aude

Salles-d'Aude Aude