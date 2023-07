Festival Toulouse Les Orgues. Église Saint-Julien de Saint-Lys Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Festival Toulouse Les Orgues. Église Saint-Julien de Saint-Lys Saint-Lys, 30 septembre 2023, Saint-Lys. Festival Toulouse Les Orgues. Samedi 30 septembre, 17h00 Église Saint-Julien de Saint-Lys Entrée libre Petit bijou sonore construit par les Puget, l’orgue de St Lys est propice à l’accompagnement de la voix et des instruments. Le duo formé par Etienne Berny et Martina Curtis propose un programme varié d’œuvres du baroque à la musique symphonique. Église Saint-Julien de Saint-Lys Église Saint-Julien de Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00 Toulouse les Orgues Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Lys Autres Lieu Église Saint-Julien de Saint-Lys Adresse Église Saint-Julien de Saint-Lys Ville Saint-Lys Departement Haute-Garonne Lieu Ville Église Saint-Julien de Saint-Lys Saint-Lys

Église Saint-Julien de Saint-Lys Saint-Lys Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lys/