Journées du patrimoine : Visite de l’église Saint-Julien-de-Brioude de Gerde Eglise Saint-Julien-de-Brioude Gerde, 16 septembre 2023, Gerde.

Gerde,Hautes-Pyrénées

Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église de Gerde pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’église, qui possède un très beau retable réalisé par Marc Ferrère au début du XVIIIe siècle, pourra être parcouru en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par le bénévole présent sur place.

L’église date des XVIe et XVIIe siècles. Le retable de l’église de Gerde (premier quart du XVIIIe siècle) consacré à saint Julien de Brioude est l’un des plus beaux de la vallée de Campan. Il a été réalisé par Marc Ferrère, appartenant à une « dynastie » de menuisiers originaires d’Asté..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Eglise Saint-Julien-de-Brioude GERDE

Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



A volunteer from the Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen (Ferrère and Pyrenean Baroque House) will be on hand to open the church in Gerde on the occasion of the Journées européennes du patrimoine (European Heritage Days). The church, which boasts a beautiful altarpiece by Marc Ferrère dating from the early 18th century, can be visited on its own, or with a guided tour led by a volunteer on site.

The church dates from the 16th and 17th centuries. The altarpiece in Gerde church (first quarter of 18th century), dedicated to Saint Julien de Brioude, is one of the finest in the Campan valley. It was made by Marc Ferrère, one of a « dynasty » of carpenters from Asté.

Un voluntario de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen inaugurará la iglesia de Gerde con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. La iglesia, que alberga un hermoso retablo de Marc Ferrère de principios del siglo XVIII, puede visitarse por cuenta propia o con un guía, que estará a su disposición para enseñársela.

La iglesia data de los siglos XVI y XVII. El retablo de la iglesia de Gerde (primer cuarto del siglo XVIII), dedicado a San Julián de Brioude, es uno de los más bellos del valle de Campan. Fue realizado por Marc Ferrère, miembro de una « dinastía » de carpinteros de Asté.

Die Kirche von Gerde wird von einem Freiwilligen des Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen geöffnet und kann anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals besichtigt werden. Die Kirche, die ein sehr schönes Altarbild von Marc Ferrère aus dem frühen 18. Jahrhundert besitzt, kann frei besichtigt werden oder in Begleitung des Freiwilligen vor Ort besichtigt werden.

Die Kirche stammt aus dem 16. und 17. Das Altarbild der Kirche von Gerde (erstes Viertel des 18. Jahrhunderts), das dem Heiligen Julien von Brioude gewidmet ist, ist eines der schönsten im Tal von Campan. Er wurde von Marc Ferrère angefertigt, der zu einer « Dynastie » von Tischlern aus Asté gehörte.

