Hautes-Pyrénées Découvrez une église au retable classée au titre des Monuments historiques, œuvre de Marc Ferrère Eglise Saint-Julien-de-Brioude Gerde, 16 septembre 2023, Gerde. Découvrez une église au retable classée au titre des Monuments historiques, œuvre de Marc Ferrère 16 et 17 septembre Eglise Saint-Julien-de-Brioude Gratuit. Entrée libre. Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église de Gerde pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’église, qui possède un trés beau retable réalisé par Marc Ferrère au début du XVIIIe siècle, pourra être parcouru en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par le bénévole présent sur place. Eglise Saint-Julien-de-Brioude 1 rue de l’église, 65200 Gerde Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 61 28 L’église date des XVIe et XVIIe siècles. Le retable de l’église de Gerde (premier quart du XVIIIe siècle) consacré à saint Julien de Brioude est l’un des plus beaux de la vallée de Campan. Il a été réalisé par Marc Ferrère, appartenant à une « dynastie » de menuisiers originaires d’Asté. Parking sur la place de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

