Levez les yeux ! Grand orgue de Saint-Julien, le géant inconnu Église Saint-Julien Caen, 15 septembre 2023, Caen.

En partenariat avec Madame Hureau, organiste titulaire

Après un premier temps d’introduction à l’architecture de la reconstrution de l’église, les élèves seront répartis en 2 groupes. Le premier sera initié à l’orgue, et découvrira les particularités de l’instrument avant une petite initiation pratique, tandis que le second sera invité à répondre à un petit quiz sur l’architecture du lieu. Les deux groupes intervertiront ensuite leurs activités.

En raison de la place disponible autour de l’orgue, les groupes ne pourront pas être constitués de plus d’une dizaine d’élèves.

Église Saint-Julien 3 rue Malfilâtre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 06 61 78 10 51 [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/initiation-au-grand-orgue-et-decouverte-de-l-architecture-de-la-reconstruction-2646 »}] L’église saint Julien en son entier, ainsi que son grand orgue ont été dessinés par Henry Bernard, célèbre architecte de la période de la reconstruction, formant un ensemble très homogène avec l’université dessinée aussi par lui, dans un quartier alors tout nouveau. Forme, matériaux, dimensions, vitraux et couleurs, sobriété du mobilier contribuent à faire de ce vaste espace un lieu propice à la méditation et un exemplaire novateur d’architecture religieuse. Tram (place de la Mare ou université)

