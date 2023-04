Levez les yeux ! Découverte d’un grand orgue : un instrument vivant à forte personnalité ! Église Saint-Julien, 15 septembre 2023, Caen.

Les enfants découvriront une architecture du XXe siècle, un univers et une ambiance très particulière grâce aux volumes et à l’obscurité, et, « en levant les yeux », un instrument à forte personnalité : un grand orgue. Explication du fonctionnement, de l’historique de l’orgue, démonstrations des différents jeux, visite de l’intérieur du buffet d’orgue…. Les enfants pourront s’essayer à jouer !

Église Saint-Julien 3 rue Malfilâtre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Découverte par les enfants, du lieu, de son histoire, de son instrument : console + buffet, de la diversité des sons et des émotions qu'ils véhiculent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

Jean Hureau