Visite libre et diaporama silencieux en continu sur l’historique de l’église handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Eglise Saint-Julien 3 rue Malfilatre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Tram et bus proches (arrêt place de la Mare ou Université – Petit arking réservé

06 61 78 10 51 Très facile d’accès, cet orgue permet une explication facile de son fonctionnement et la visite de son intérieur. Des démonstrations aux claviers illustreront ces explications. Seront abordés aussi l’histoire de l’orgue en général, et de celui de st Julien en particulier.

Classée aux Monuments Historiques en tant que Patrimoine du XXème siècle, et construite en son entier selon les plans du célèbre architecte Henry Bernard de la reconstruction, l’église Saint-Julien est unique, illuminée par ses 4500 pavés de 50 couleurs différentes ainsi que par sa forme et ses proportions. Un diaporama silencieux et continu explique l’histoire des précédentes églises Saint-Julien et la construction de cette église.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

Jean Hureau