Gospel for All Eglise Saint Julien Arles, 7 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Nous avons le plaisir de vous annoncer et vous faire parvenir, l’affiche du concert exceptionnel de Gospel, avec l’ensemble de Ghislaine MAC.

2023-08-07 21:00:00 fin : 2023-08-07 22:30:00. EUR.

Eglise Saint Julien rue du 4 septembre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We are delighted to announce and send you the poster for the exceptional Gospel concert featuring Ghislaine MAC’s ensemble

Nos complace anunciarles y enviarles el cartel del excepcional concierto de Gospel con el conjunto de Ghislaine MAC

Wir freuen uns, Ihnen das Plakat für ein außergewöhnliches Gospelkonzert mit dem Ensemble von Ghislaine MAC ankündigen und zusenden zu können

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Arles