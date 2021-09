Moisdon-la-Rivière Eglise Saint-Jouin de Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique, Moisdon-la-Rivière Église Saint-Jouin Eglise Saint-Jouin de Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Seule église romane fortifiée du département, bâtie pour être un lieu de culte et un asile sûr contre les invasions guerrières comme le montre la tour centrale percée de meurtrières. Cette tour servait à la défense du bourg. Elle est constituée d’une maçonnerie en schiste et supporte le clocher à poivrière surmonté d’une flèche du XVII-XVIIIème siècle. Visite libre de l’église St-Jouin à Moisdon La Rivière Eglise Saint-Jouin de Moisdon-la-Rivière Centre Bourg 44520 Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

