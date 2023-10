Fraternité d’Arme Eglise Saint Joseph Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Fraternité d’Arme Eglise Saint Joseph Roubaix, 1 novembre 2023, Roubaix. Fraternité d’Arme Mercredi 1 novembre, 14h00 Eglise Saint Joseph entrée libre Exposition de tableaux sur un épisode peu connu aujoud’hui de la guerre 14/18 sur les gueules cassées, ces hommes mutilés par des armes et handicapés physiquement. Eglise Saint Joseph 125 rue de France Roubaix 59100 Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

MFrance Jaskula

