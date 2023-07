Visite guidée de l’église Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de l’église Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de l’église Saint-Joseph 16 et 17 septembre Eglise Saint-Joseph Seul monument classé de Roubaix, l’église Saint-Joseph est un joyau du style néo-gothique, oeuvre du baron Jean-Baptiste Béthune. Il porte sur ses murs les traces d’un patronat textile du 18e siècle ainsi que l’histoire d’un quartier, celui de l’Alma. L’association des Compagnons de l’église Saint-Joseph fait vivre les lieux depuis 20 ans et vous propose différentes activités durant le weekend.

– Visite guidée toutes les heures Eglise Saint-Joseph 125 Rue de France, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Métro ligne 2, station Alsace Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

