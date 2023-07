Eglise Saint-Joseph, visite guidée Eglise Saint Joseph Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Eglise Saint-Joseph, visite guidée Eglise Saint Joseph Roubaix, 15 juillet 2023, Roubaix. Eglise Saint-Joseph, visite guidée 15 juillet – 14 octobre, les samedis Eglise Saint Joseph Tarifs 8 € / 6,50 € / gratuit L’église catholique de Saint-Joseph de Roubaix est classée au titre des Monuments historiques depuis 1993. Découvrez, enfin, le résultat de six années de chantier de restauration et partez en visite dans cet édifice au style néo-gothique en briques rouges, né dans l’esprit de Jean-Baptiste Bethune. Durée de la visite : 1h Eglise Saint Joseph 125 rue de France Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/eglise-saint-joseph-visite-guidee-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:30:00+02:00 – 2023-07-15T11:30:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00 visite visite guidée OT roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Eglise Saint Joseph Adresse 125 rue de France Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Eglise Saint Joseph Roubaix

Eglise Saint Joseph Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/