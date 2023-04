FESTIVAL CHORALES DES COMPAGNONS EGLISE SAINT JOSEPH Église Saint-Joseph Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

FESTIVAL CHORALES DES COMPAGNONS EGLISE SAINT JOSEPH
Lundi 10 avril, 16h00, 18h00
Église Saint-Joseph
Entrée 10 €, 7 €, enfant gratuit jusque 15 ans, étudiant 3,50 €

Mélant histoire et rythme, les Hope Singers vous feront découvrir d'anciens chants du Négro spirituel dont les mélodies ne vous seront pas inconnues. Rendez-vous dimanche 16 Avril 2023 à 16h !

Église Saint-Joseph
125 rue de France, Roubaix
Roubaix 59100 Nord
Nord Hauts-de-France

2023-04-10T16:00:00+02:00 – 2023-04-10T16:30:00+02:00

2023-04-10T18:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:30:00+02:00 église concert chorales MarieFrance Jaskula

