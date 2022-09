Au rythme des 4 saisons Église Saint-Joseph, 2 octobre 2022, Roubaix.

Au rythme des 4 saisons Dimanche 2 octobre, 16h30 Église Saint-Joseph

Tarif plein 12 euros, tarif réduit 8 euros, -12 ans gratuit

Camerata de Flandre Hauts de France

Église Saint-Joseph 125 rue de France, Roubaix Nord Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

03 20 24 92 84

Les musiciens de la Camerata de Flandre vous propose un programme autour du compositeur Antonio Vivaldi dans un lieu magnifique classé au titre des monuments historiques.

Avec le soutien de l’ADAMI et de la MEL

La Camerata de Flandre est un orchestre à cordes professionnel basé dans le nord et accueille les artistes les plus talentueux résidant dans les Hauts de France. Il a été pensé comme un collectif de personnalités musicales à l’imagination énergisante.

Le travail en petit effectif et sans chef permet une liberté et une réactivité dans le jeu nécessaire à la construction de l’idéal sonore et musical qui les réunit. La Camerata de Flandre Hauts de France s’efforce de rendre actuelle, vivante et accessible la musique dite classique au plus grand nombre. Il accompagne les conditions d’accès à l’excellence et au partage de ce langage commun et universel en dehors de toute forme d’élitisme.

L’ensemble confronte son répertoire aux réalités de l’époque actuelle.Son travail entre en résonance avec la société et s’inscrit dans l’interaction et le partage permanent avec d’autres univers artistiques.Il investit des œuvres insolites, se relie aux territoires et à leurs lieux.



