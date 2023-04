FESTIVAL – PRINTEMPS DES MAITRISES ÉGLISE SAINT-JOSEPH Montigny-lès-Metz Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

FESTIVAL – PRINTEMPS DES MAITRISES ÉGLISE SAINT-JOSEPH, 18 mai 2023, Montigny-lès-Metz . Montigny-lès-Metz ,Moselle , FESTIVAL – PRINTEMPS DES MAITRISES 5 rue de l’Abbé Châtelain ÉGLISE SAINT-JOSEPH Montigny-lès-Metz Moselle ÉGLISE SAINT-JOSEPH 5 rue de l’Abbé Châtelain

2023-05-18 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-18

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 5 rue de l’Abbé Châtelain

Montigny-lès-Metz

Moselle . Concert Oratorio « le miracle Saint-Clément » Création de JC Rosaz http://maitrisecathedralemetz.org/ MAITRISE CATHÉDRALE

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 5 rue de l’Abbé Châtelain Montigny-lès-Metz

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Montigny-lès-Metz Adresse Montigny-lès-Metz Moselle ÉGLISE SAINT-JOSEPH 5 rue de l'Abbé Châtelain Ville Montigny-lès-Metz Departement Moselle Tarif Lieu Ville ÉGLISE SAINT-JOSEPH 5 rue de l'Abbé Châtelain Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-les-metz /

FESTIVAL – PRINTEMPS DES MAITRISES ÉGLISE SAINT-JOSEPH 2023-05-18 was last modified: by FESTIVAL – PRINTEMPS DES MAITRISES ÉGLISE SAINT-JOSEPH Montigny-lès-Metz 18 mai 2023 5 rue de l'Abbé Châtelain ÉGLISE SAINT-JOSEPH Montigny-lès-Metz Moselle Église Saint-Joseph Montigny-lès-Metz Moselle

Montigny-lès-Metz Moselle