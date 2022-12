Concert de l’An Nouveau Eglise Saint Joseph La Louvière Catégorie d’évènement: La Louvière

Concert de l’An Nouveau Eglise Saint Joseph, 8 janvier 2023, La Louvière. Concert de l’An Nouveau Dimanche 8 janvier 2023, 15h00 Eglise Saint Joseph Ensemble Spotkanie Eglise Saint Joseph Place Maugrétout, La Louvière La Louvière La Louvière 7100 La Louvière Hainaut Concert de l’An Nouveau

Ensemble Spotkanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T15:00:00+01:00

2023-01-08T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: La Louvière Autres Lieu Eglise Saint Joseph Adresse Place Maugrétout, La Louvière La Louvière Ville La Louvière lieuville Eglise Saint Joseph La Louvière Departement La Louvière

Eglise Saint Joseph La Louvière La Louvière https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-louviere/

Concert de l’An Nouveau Eglise Saint Joseph 2023-01-08 was last modified: by Concert de l’An Nouveau Eglise Saint Joseph Eglise Saint Joseph 8 janvier 2023 Eglise Saint Joseph La Louvière La Louvière

La Louvière La Louvière