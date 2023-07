Visite contée par l’équipe des bâtisseurs sur les nouveaux vitraux de Pierre Mabille à Saint-Joseph-des-Tarterêts Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Visite contée par l'équipe des bâtisseurs sur les nouveaux vitraux de Pierre Mabille à Saint-Joseph-des-Tarterêts

Dimanche 17 septembre, 12h30
Église Saint-Joseph-des-Tarterêts
Entrée libre

A l'occasion de cette visite conférence, l'équipe des bâtisseurs, qui a mené le projet, vous fera découvrir cette oeuvre, avec toutes ses facettes, ainsi que l'incroyable aventure de sa réalisation ! Une conférence spectacle captivante avec émotions et rebondissements garantis ! Ne ratez pas cela !

Église Saint-Joseph-des-Tarterêts
2 rue Pablo Picasso 91100 Corbeil-Essonnes
Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France
+33695004820
https://vitrauxsjt.monsite-orange.fr

Petite église contemporaine construite en 1995, Saint-Joseph-des-Tarterêts fait l'objet d'un important projet de création artistique de vitraux par l'artiste Pierre Mabille et les ateliers Duchemin.

RER D Corbeil-Essonnes – parking

