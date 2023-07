Inauguration de l’exposition photographique de Bernard Renoux sur les habitants des Tarterêts et leurs nouveaux vitraux de Pierre Mabille Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes.

Inauguration de l’exposition photographique de Bernard Renoux sur les habitants des Tarterêts et leurs nouveaux vitraux de Pierre Mabille Samedi 16 septembre, 11h30 Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Entrée libre

L’artiste photographe Bernard Renoux présentera, en présence de Pierre Mabille, son travail de l’été 2023 sur les habitants des Tarterêts et leurs vitraux nouvellement créés par Pierre Mabille. Des habitants ont été invités à se prêter à un portrait qui les met en scène dans 2 situations, l’une dans leur espace quotidien, l’autre en présence de la création lumineuse et colorée des vitraux. Une façon d’explorer de manière différenciée le rapport au réel et au sensible chez un même portrait, sollicitant la personne pour exprimer son ressenti, ses questionnements, ses réactions. Le projet a été un moment de partage artistique, culturel et social… généreux envers les gens, détendu et joyeux dans sa mise en oeuvre.

Église Saint-Joseph-des-Tarterêts 2 rue Pablo Picasso 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France +33695004820 https://vitrauxsjt.monsite-orange.fr Petite église contemporaine construite en 1995, Saint-Joseph-des-Tarterêts fait l’objet d’un important projet de création artistique de vitraux par l’artiste Pierre Mabille et les ateliers Duchemin. RER D Corbeil-Essonnes – parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Bernard Renoux