Portes ouvertes sur les vitraux de Pierre Mabille à Saint-Joseph-des-Tarterêts 16 et 17 septembre Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Entrée libre

Venez découvrir les vitraux de Pierre Mabille réalisés avec les Ateliers Duchemin et nouvellement créés en mai 2023 ! Une oeuvre polysémique, aux formes et couleurs puissantes et joyeuses, qui magnifient et irradient cette petite église construite en 1995 au coeur du quartier des Tarterêts. Une expérience artistique à vivre et ressentir et à ne surtout pas manquer !

Église Saint-Joseph-des-Tarterêts 2 rue Pablo Picasso 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France +33695004820 https://vitrauxsjt.monsite-orange.fr Petite église contemporaine construite en 1995, Saint-Joseph-des-Tarterêts fait l’objet d’un important projet de création artistique de vitraux par l’artiste Pierre Mabille et les ateliers Duchemin. RER D Corbeil-Essonnes – parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association des bâtisseurs