Visite commentée de l’église Saint-Joseph-des-Nations Samedi 16 septembre, 10h00, 11h15 Église Saint-Joseph-des-Nations Ouverture des inscriptions le 4 septembre prochain.

Découvrez l’église Saint-Joseph-des-Nations grâce à une double visite commentée exceptionnelle.

Entre janvier 2019 et juillet 2021, le clocher de l’église a été entièrement restauré, une opération d’envergure qui a permis de redonner à la façade son éclat d’origine. Découvrez ainsi le massif d’entrée et la richesse de ses éléments (horloge, sculptures, croix, abat-sons).

Depuis le printemps 2019, ce sont les décors peints du transept réalisés par Pierre-Auguste Pichon (1805-1900) et de Savirinien Petit (1815-1878) qui ont fait l’objet d’une restauration.

Ces deux opérations seront commentées par les responsables de la restauration du clocher et des décors.

Église Saint-Joseph-des-Nations 161 rue Saint-Maur 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

© DAC/Ville de Paris