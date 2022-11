Marché de Noël Église Saint-Joseph des Nations Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël Église Saint-Joseph des Nations, 26 novembre 2022, Paris. Marché de Noël 26 et 27 novembre Église Saint-Joseph des Nations 26 et 27 novembre 2022 Église Saint-Joseph des Nations 4 rue Darboy, 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France SAMEDI : Marché ouvert de 10h à 20h Vente dégustation d’huitres sous le porche, de 11h à 13h30

Déjeuner alsacien, 12h-14h

Jeux de société organisés, samedi en début d’après-midi (14h-15h30)

Chasse au trésor pour les enfants, RV à 15h dans l’église

Projection France Danemark, 17h à la salle Darboy (1er étage) DIMANCHE : Marché ouvert de 10h à 20h Apéritifs à l’issue des messes du dimanche

Déjeuner alsacien, dimanche midi

Concert des chorales de la paroisse, 15h dans l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-27T20:00:00+01:00

