Concert de musique ancienne Milles Regretz par le Chœur Coeli et Terra Eglise Saint Joseph de Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Concert de musique ancienne Milles Regretz par le Chœur Coeli et Terra Eglise Saint Joseph de Roubaix Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Concert de musique ancienne Milles Regretz par le Chœur Coeli et Terra Samedi 16 septembre, 16h30, 17h30 Eglise Saint Joseph de Roubaix Seul monument classé de Roubaix, l’église Saint-Joseph est un joyau du style néo-gothique, oeuvre du baron Jean-Baptiste Béthune. Il porte sur ses murs les traces d’un patronat textile du 18e siècle ainsi que l’histoire d’un quartier, celui de l’Alma. L’association des Compagnons de l’église Saint-Joseph fait vivre les lieux depuis 20 ans et vous propose différentes activités durant le weekend.

– Concert de musique ancienne Milles Regretz par le Chœur Coeli et Terra

• Clés d’écoute : 16h30 et 17h30 – durée 20 minutes

• Concert : 17h et 18h – durée 20 minutes Eglise Saint Joseph de Roubaix 125 Rue de France 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 R. Guerrin Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Eglise Saint Joseph de Roubaix Adresse 125 Rue de France 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Eglise Saint Joseph de Roubaix Roubaix

Eglise Saint Joseph de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/