Quand l'Art Déco s'invite à Passy Dimanche 15 octobre, 14h30 Eglise Saint-Joseph de Chedde Les vitraux de style Art Déco de l'église Saint-Joseph de Chedde sont le fruit d'une histoire d'amitié entre le curé de l'église Francis Berger et le peintre-verrier Raphaël Lardeur. La présentation sera suivie d'un temps de croquis autour des vitraux aux crayons aquarellables pour ceux qui le souhaitent. Le hameau de Chedde qui l'abrite a vu sa population fortement augmenter à partir de 1896 avec l'installation d'une usine électrochimique fonctionnant grâce au principe de la houille blanche.

Le hameau sera d’abord érigé en paroisse en 1929. Son curé, Francis Bergès œuvrera pour la construction et la décoration de son église dans une période entre deux guerres où peu d’édifices virent le jour.

Tout naturellement il fera appel à son ami Raphaël Lardeur, peindre verrier de renom, pour la décoration intérieure dans le style art déco de l’époque. Parking à Proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

