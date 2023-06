Église Saint-Joseph, Colmar (68) église Saint-Joseph – Colmar Colmar, 24 juin 2023, Colmar.

Église Saint-Joseph, Colmar (68) Samedi 24 juin, 19h30 église Saint-Joseph – Colmar Escape Game sur réservation, entrée libre aux autres animation

Visite libre de l’exposition « Si Belle la Terre«

Escape Game « Prenez soin de notre Terre »

En voici l’intrigue:

Nous sommes le 24 juin 2023, un compte à rebours a été lancé, une catastrophe entrainant un cataclysme écologique entraînera la fin du monde. Une équipe a localisé un refuge et la solution pour « sauver le monde » à l’église Saint-Joseph de Colmar. Avec votre équipe, venez sauver la Terre et apprenez à vivre avec notre « Maison commune »

Mais ce n’est pas tout… ! Durant cette soirée, découvrez le magnifique orgue de l’église lors des visites commentées assistez aux concerts « éco-pop » de maThieu du groupe « Wahou » ainsi que celui du « Choeur de Dieu »

Pour conclure la soirée, un feu de joie sera allumé sur le parvis, notez qu’une buvette et des jeux intergenérationnels auront lieu tout au long de la soirée.

Nous vous attendons nombreux !

église Saint-Joseph – Colmar 14 place Saint-Joseph colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

