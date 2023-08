Visite commentée d’un orgue et de son église Église Saint-Joseph Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Visite commentée d’un orgue et de son église Église Saint-Joseph Colmar, 16 septembre 2023, Colmar. Visite commentée d’un orgue et de son église Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph entrée libre Partez à la découverte de l’orgue et de l’église grâce à des visites commentées. Auront également lieu des visites commentées du mobilier liturgique par Jean-Jacques Erny et un hommage à travers des visites de Théophile Klem (1849-1923), natif du quartier Saint-Joseph de Colmar et sculpteur de renom. Église Saint-Joseph Place saint joseph, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 79 11 75 https://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-colmar-st-joseph/ Cette église en grès rose de style néo-gothique, construite entre 1896 et 1900, témoin du renouveau architectural chrétien dans un style typique, a un rôle essentiel dans le développement de ce quartier ouvrier de Colmar dû à une forte industrialisation. Construite dans le périmètre ouest de la ville, elle est édifiée selon les plans de l’architecte reconnu Charles Winckler, surnommé le « Viollet-le-Duc alsacien ». Une hétérogénéité de style confère à l’église Saint-Joseph une architecture majestueuse. L’intérieur de l’église nous offre un panorama extraordinaire des savoir-faire et des idées des constructeurs de l’époque. Les ateliers Klem, ainsi que les vitraux de la maison Zettler de Munich donnent à voir un véritable trésor artistique. Les autels latéraux, le chemin de croix unique à Colmar, ainsi que l’icône de la Vierge à l’Enfant interpellent les visiteurs tout au long du parcours de visite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @Alexandra Katz Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Église Saint-Joseph Adresse Place saint joseph, 68000 Colmar Ville Colmar Departement Haut-Rhin Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Joseph Colmar latitude longitude 48.081934;7.347189

Église Saint-Joseph Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/