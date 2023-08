Église Saint-Joseph Église Saint-Joseph Clermont-Ferrand, 17 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Église Saint-Joseph Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Église Saint-Joseph

Bâtie entre 1883 et 1897, elle est conçue par les architectes Barnier et Miton et construite au milieu des jardins maraîchers et des vignes.

Église Saint-Joseph rue Jeanne-d’Arc 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00