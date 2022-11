Journées d’amitié Église Saint-Joseph Artisan Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées d’amitié Église Saint-Joseph Artisan, 26 novembre 2022, Paris. Journées d’amitié 26 et 27 novembre Église Saint-Joseph Artisan Grande braderie de vêtements, brocante, bric à brac, jouets, bijoux, livres et CDs, DVDs, électronique d’occasion. Église Saint-Joseph Artisan 214 Rue la Fayette, 75010 Paris Paris 75010 Paris Île-de-France Restauration possible sur place pour déjeuner (saucisses – frites) ou au salon de thé le matin et l’après-midi. Cette vente de charité est faite au profit de la paroisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Joseph Artisan Adresse 214 Rue la Fayette, 75010 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Joseph Artisan Paris Departement Paris

