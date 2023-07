NUIT DES VEILLEURS A ANGERS Eglise Saint Joseph Angers, 26 juin 2023, Angers.

NUIT DES VEILLEURS A ANGERS Lundi 26 juin, 18h30 Eglise Saint Joseph Entrée libre

En suivant le thème de cette année : “Prier au cœur de l’action”, nous invitons à réfléchir à ce qui se passe en nous lorsque nous prions. Et à prier pour des personnes et situations précises, pour lesquelles il sera aussi proposé d’intervenir et de leur écrire.

En projection : la video du Réseau Mondial de prière du pape, et puis la video du Père Marcelo Pérez (Mexique) recevant les centaines de messages de solidarité après La Nuit des Veilleurs 2022.

Eglise Saint Joseph 37 rue Desjardins – Angers Angers 49007 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T18:30:00+02:00 – 2023-06-26T20:00:00+02:00

Christine Le Meur