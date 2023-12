CONCERT DE NOËL D’AMNEVILLE EGLISE SAINT JOSEPH Amnéville, 15 décembre 2023, Amnéville.

Amnéville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-15 20:00:00

fin : 2023-12-15

Vous aimez la musique et les fêtes de Noël ?

Les musiciens des Orchestres d’Harmonie d’Amnéville et de Marange-Silvange accompagnés des chanteurs de la chorale du conservatoire de musique et de danse d’Amnéville vous invitent à un voyage musical sur le merveilleux thème de Noël..

Vous aimez la musique et les fêtes de Noël ?

Les musiciens des Orchestres d’Harmonie d’Amnéville et de Marange-Silvange accompagnés des chanteurs de la chorale du conservatoire de musique et de danse d’Amnéville vous invitent à un voyage musical sur le merveilleux thème de Noël.Tout public

0 EUR.

EGLISE SAINT JOSEPH RUE DES ROMAINS

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-09 par DESTINATION AMNEVILLE