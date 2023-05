Concert pédagogique : « le Carnaval des animaux » – Jeudi 25 mai Eglise, 25 mai 2023, Saint-Jory.

Concert pédagogique : « le Carnaval des animaux » – Jeudi 25 mai Jeudi 25 mai, 20h30 Eglise

C’est un ensemble reconnu en France et à l’étranger. Il sera auprès des élèves le jeudi 25 mai dans l’après-midi et donnera un concert pour tous le soir à l’église à 20h30.

Fondé en 1953 par Louis Auriacombe, l’orchestre de chambre de Toulouse est le plus ancien orchestre de chambre français. Il est constitué de 12 cordes sous la direction de Gilles Colliard depuis 2004. Cet orchestre se produit avec les plus grands solistes, tels Gautier Capuçon, Nathalie Dessay … Il est conventionné par le ministère de la culture, Toulouse métropole, la région Occitanie et le conseil départemental. Ces musiciens transportent la musique au plus près des gens : salles de concerts, centres culturels, écoles, usines et centres de santé.

Pour la deuxième fois, ils seront à Saint-Jory:

Tout d’abord pour présenter l’œuvre de Camille Saint-Saëns aux élèves de l’école Georges Brassens (classes de CP/CE1). Les jeunes élèves écouteront le »Carnaval des animaux » et bénéficieront d’une approche particulière de cette œuvre connue. Le Carnaval des animaux est une œuvre libre, où l’ordre d’apparition des personnages n’est pas défini. Ainsi, chaque ambiance musicale correspond à un animal ou groupe d’animaux précis.

Le Lion : animé par les cordes et le piano

Les poules : avec la clarinette virtuose et les caquètements des vents

Les hémiones : au piano, des gammes très rapides pour symboliser leur course folle

Les tortues : altos et violoncelles en chœur pour un thème lent comme une tortue.

L’éléphant : comique et lent, tenu par la contrebasse

Le Kangourou : redoutable boxeur, interprété joyeusement au piano, tantôt rapidement en l’air, tantôt lentement au sol

L’Aquarium : célèbre thème avec du célesta ou glockenspiel et piano, où tous les poissons du plus gros au plus petit se régalent du plus petit que soi…

Les personnages à longues oreilles : l’âne qui braie, joué au violon, alternant harmonique aiguës et tenues basses.

Le coucou : satirique, où la clarinette répète son motif sur deux notes encore et encore !

La volière : tenue par la flûte, mouvement gracieux et virtuose

Le pianiste : mais ce n’est pas un animal ! Mais si ! Mammifère concertivore ditigrade, comme dit Camille Saint Saëns, en caricature de lui-même

Les dinosaures et fossiles : un passage parodique interprétant les vieux airs d’époque…

Vous y trouverez du Rossini, et même un peu de danse macabre (!)

Le cygne : est-il besoin de le présenter, un air de violoncelle que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie

Le final : le carnaval, la parade ! tous les instruments en cœur pour saluer le public.

A 20h30, à l’église, l’orchestre de chambre nous entrainera dans des histoires musicales. Grâce aux sonorités des instruments, aux jeux des tonalités, nous découvrirons des ambiances (Boccherini), reconnaitrons les frasques de Don Quichotte (Teleman) et profiterons de l’œuvre de Saint-Saëns : »Le carnaval des animaux ». Pour voir l’affiche, cliquez ici.

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion accordée par la région Occitanie.

Eglise 7 Place de la République, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:30:00+02:00

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:30:00+02:00

concert musique